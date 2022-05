MN - Borghi su Origi: "Interessante da prendere. Mi aspetto che Giroud sia ancora utile"

MilanNews.it

Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sull'attaccante del Milan: “Qualcosa a livello di prima punta va fatto. Origi è un giocatore interessante da prendere, però vediamo quello che girerà. Mi aspetto che Giroud sarà un giocatore utile anche nella prossima stagione. Quest’anno è stato determinante in certi passaggi, non tutti erano entusiasti del suo arrivo. Ha segnato alcuni dei gol più importanti della stagione”.