MN - Brambati su Theo centrale di difesa: "Ha dimostrato di saper fare anche quel ruolo"

vedi letture

Sabato sera contro il Frosinone, vista l'emergenza difensiva e le assenze di quattro centrali (Kalulu, Pellegrino, Thiaw e Kjaer), Stefano Pioli ha messo Theo Hernandez al fianco di Fikayo Tomori al centro della difesa del Milan. Un'idea nata dallo stesso terzino francese, come ha raccontato il tecnico milanista dopo il match: "L'idea è nata da lui, ha parlato con me e mi ha detto che poteva giocare in quel ruolo. Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazione. Ha fatto una grande partita, ha dimostrato una grande voglia di aiutare la squadra in un momento delicato".

In merito alla prestazione da centrale di Theo Hernandez contro il Frosinone, Massimo Brambati, ex calciatore ed opinionista, ha dichiarato a Milannews.it:

Ti ha convinto Theo da difensore centrale?

“Sì, ha dimostrato di avere nel repertorio questa caratteristica che, sicuramente, agevola Pioli nel repertorio delle scelte, in emergenza”.