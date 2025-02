MN - Bucchioni: "Sottil è più concreto di Chukwueze, ecco, se vogliamo fare qualche rapporto"

A 90 secondi dalla fine dello scorso calciomercato invernale il Milan ha depositato in Lega il contratto di Riccardo Sottil, esterno arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. È l'uomo giusto per la squadra di Sergio Conceiçao? Potrà tornare utile? Di questo ed altro ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Enzo Bucchioni.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Perché il Milan ha puntato su Sottil?

"Perché è un giocatore che nel 4-4-2 o 4-3-3 di Conceiçao è un giocatore che ti dà superiorità numerica, è un giocatore che salta l'uomo e mette dentro cross che per come gioca il Milan, ripeto, è un giocatore che non dico sia ideale, ma che soprattutto quando entra può fare la differenza. Ha qualità. Poi magari speri che mettendolo in un contesto di qualità superiore rispetto alla Fiorentina, di trovare quella continuità. quelle qualità che il giocatore ha fatto vedere a tratti ma non ha mai espresso con continuità".

È dunque per questo motivo che Sottil non è mai esploso completamente?

"Si. È un giocatore che conosciamo da quando era giovane. Ti aspetti sempre che diventi determinante, ed alla Fiorentina non l'ha fatto. Tant'è che l'hanno prestato al Cagliari, l'hanno sempre messo un po' in discussione. Giocatore dalle qualità enormi, quelle che ti dicevo: forza fisica, capacità di saltare l'uomo, vede la porta, perché qualche golletto te lo fa. Però poi si perde nella continuità all'interno delle partite si assenta. Un po' la fase difensiva fatica un po' mentalmente a farla. È un po' una scommessa, l'hai preso in prestito, vedi un po' come va, è un giocatore che ti può dare qualcosa. Più concreto di Chukwueze, ecco, se vogliamo fare qualche rapporto. Più forte fisicamente. Poi gioca su tutte e due le fasce. Alla Fiorentina l'hanno impiegato negli ultimi anni sulla sinistra, perché poi con il tiro a rientrare ha fatto qualche gol sull'angolo opposto. Però io l'ho visto giocare tanto anche sulla destra, infatti contro l'Empoli se avesse giocato l'avrebbe fatto su quella fascia. Non ti dico che potrà fare la differenza come Joao Felix, Gimenez o Walker, giocatori di livello internazionale, però le qualità le ha e vediamo se il Milan sarà in grado di tirarglielo fuori".