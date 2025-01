MN - Budel: "Conceiçao ha dato carattere alla squadra"

L'effetto Conceiçao per certi versi si sta vedendo in un Milan che ha vinto tutte le tre partite sotto la sua gestione in rimonta. L'ultima a Como, con grande sofferenza. Presente al "Sinigaglia" per DAZN, l'ex rossonero Alessandro Budel ci dà il suo punto di vista sulla squadra. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Col Como è stata una partita sofferta, ma alla fine è arrivata una vittoria

"Le cose positive ci sono state, ad esempio a livello nervoso Conceiçao ha dato carattere alla squadra, gli ha acceso la scintilla. Se recuperi 3 partite su 4 da una situazione si svantaggio evidentemente hai inciso a livello mentale. A livello di gioco al momento non può incidere troppo avendo avuto poco tempo a disposizione".