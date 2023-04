MN - Buriani: "ll Milan ha un Dna per la Champions League, anche se la squadra è giovane"

Ruben Buriani, ex centrocampista del Milan che in rossonero ha vinto un campionato e ha anche svolto il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile rossonero dal 1995 al 1997, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare alla vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Napoli, altra squadra in cui ha militato per una stagione nel corso della sua carriera.

Buriani, terzo incontro tra Milan e Napoli alle porte: in campionato hanno dominato i rossoneri, all’andata in Champions una gara equilibrata in cui hanno fatto la differenza le giocate individuali. Che partita si aspetta domani?

“Ogni partita ha una storia a sé, il campionato ha dimostrato una cosa e poi la Champions ne ha dimostrata un’altra tenendo conto che il Napoli aveva un attacco spuntato. Sono partite talmente delicate e importanti che basta un niente per risolverla da una parte e dall’altra. Sarà una gara difficile, il Milan parte da un vantaggio importante di un gol. Il Napoli deve stare attento a non concedere spazi al Milan perché in contropiede ti fa male; allo stesso modo il recupero di Osimhen può creare qualche scompiglio nella difesa rossonera. Il Milan poi ha un Dna per questa coppa, anche se la squadra è giovane: fattore che il Napoli ancora non ha e può essere un dato positivo”