MN - C'è Sportiello: domani il portiere italiano torna tra i convocati

A circa due mesi e mezzo dal suo improvviso e sfortunato infortunio alla mano, mentre la squadra si trovava in tournée negli Stati Uniti, il secondo portiere rossonero Marco Sportiello torna a disposizione di mister Paulo Fonseca per la gara di domani contro l'Udinese, in programma alle ore 18 allo stadio San Siro. L'estremo difensore ha lavorato molto nelle ultime settimane sul campo e adesso ha ritrovato la condizione giusta per essere incluso nuovamente tra i convocati.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: Sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Stadio San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

di Antonello Gioia