MN - Cattaneo su Berardi: "Convinto che al Milan potrebbe fare benissimo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Berardi: “Berardi mi sembra più in linea con le idee del Milan di oggi. È un giocatore tutto sommato ancora giovane, che ha dei numeri clamorosi e che sarei curioso di vedere in una realtà diversa dal Sassuolo. Sono convinto che al Milan potrebbe fare benissimo, bisognerà vedere che prezzo verrà fatto per lui".