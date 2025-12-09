MN - Che cosa ha Leao? Non ci sono lesioni. I tempi di recupero

Rafael Leao non ha riportato lesioni. Questa è la notizia più importante che emerge dagli esami che il calciatore portoghese ha svolto nella giornata di oggi (LEGGI QUI). Ieri sera, al 31° minuto di Torino-Milan, Rafa ha dovuto abbandonare il campo dopo aver sentito un fastidio nella zona dell'adduttore destro: il dolore è stato avvertito dopo un tiro da fuori, dopo il quale il giocatore ha provato a rimanere in campo, prima di essere sostituito in seguito a un accenno di scatto che lo ha nuovamente allarmato.

Il fatto che non ci siano lesioni muscolari, mette al riparto il Milan e lo stesso Leao da un'assenza eccessivamente lunga. I tempi di recupero, in ogni caso, sono da verificare con attenzione: come appreso da MilanNews.it, il giocatore ha un'infiammazione che non andrà sottovalutata e che dovrà essere monitorata, ma soprattutto curata bene in modo che si scongiuri il rischio pubalgia o problemi cronici. Il giocatore è già al lavoro con lo staff medico per una ripresa completa: ci sarà da capire se sarà già possibile averlo dalla panchina nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

di Antonio Vitiello