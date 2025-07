MN - Con Osimhen al Galatasaray si sblocca l'affare Como-Morata

Come appreso dalla nostra redazione, giungono notizie di calciomercato interessanti e che riguarderebbero anche il Milan, ancora in cerca di ulteriori rinforzi utili per la rosa di mister Massimiliano Allegri. Infatti, la notizia in questione è dedicata al controverso affare che vedrebbe Victor Osimhen al Galatasaray.

Se la trattstiva dovesse concretizzarsi definitivamente, come appreso secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Questo sbloccherebbe anche l'arrivo al Como, dell'ex attaccante rossonero Alvaro Morata. Discorso opposto e ormai definitivo per quanto riguarda la situazione di Thiaw.

L'’asse Milano–Como non coinvolgerà il centrale tedesco, che ha già declinato la proposta dei lariani qualche giorni fa, malgrado il forte pressing di Fabregas. Quattro squadre, due calciatori e un mercato in fermento: il quadrilatero estivo sta per essere servito.

Di Antonio Vitiello