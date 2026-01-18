MN - Cori per Leao e Saelemaekers al momento del cambio
In occasione di entrambe le sostituzioni la Curva Sud ha dedicato un corso sia a Rafael Leao, stremato, che ad Alexis Saelemaekers, autore dell'assist per il momentaneo vantaggio di Niclas Fullkrug.
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y., Loftus-Cheek, Modrić; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Morente, Ngom, Sala; Banda, N'Dri. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
