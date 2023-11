MN - Cuoghi sui problemi del Milan: "Il Milan viene imbucato da tutte le parti, specialmente a destra e sulla trequarti. Manca una diga in mezzo"

Momento complicato per il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando un periodo travagliato, avaro di risultati e costellato da continui infortuni che stanno falcidiando la rosa. Nonostante le mille difficoltà occorre adesso rialzare la testa. Per analizzare il rendimento attuale del Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Stefano Cuoghi, calciatore rossonero tra il 1980 e il 1983. Ecco le sue parole:

A tuo avviso quali sono le colpe tecnico-tattiche di Pioli?

“Ci sono alcuni problemi a livello tattico. Come abbiamo visto contro il Borussia, ma non soltanto, è un Milan troppo vulnerabile sulla destra. Calabria fa discretamente bene la fase offensiva, ma finisce per tralasciare quella difensiva. Poi, personalmente, apprezzo tantissimo l’impegno di Adli, ma non viene schierato nel suo ruolo. Sulla trequarti e a destra, i rossoneri vengono imbucati da tutte le squadre. Serve una diga in mezzo. Se sta bene fisicamente, occorre far giocare Krunic in mezzo, per esempio”.