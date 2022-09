MN - Dalot: "Al Milan ho trascorso un'annata fantastica"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Diogo Dalot, ex calciatore del Milan oggi al Manchester United, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla stagione vissuta in rossonero: "In Italia ho trascorso un’annata fantastica. Con Pioli sono cresciuto tanto soprattutto dal punto di vista della mentalità. Se sono un difensore migliore lo devo a lui. Il calcio italiano è diverso dalla Premier League e ho dovuto adattarmi in un solo anno e giocare in Serie A mi ha aiutato tantissimo. Il minutaggio negli ultimi due anni qui a Manchester è cresciuto e di conseguenza anche l’autostima".