MN - Di Canio duro su Leao: "La differenza si vede con o senza di lui. Quando manca il Milan fa più gol ed è più solido"

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Anche Paolo Di Canio, ex calciatore tra le altre anche del Milan e opinionista, ha parlato al City Padel di Milano di Demetrio Albertini a margine del Legends Trophy, evento di Padel per ex giocatori di calcio a Milano. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva per Milannews.it.

Su Tare e l'episodio di Leao a Roma

"Avete visto l'atteggiamento all'Olimpico, mi sembra chiaro il labiale di Tare quando stava uscendo Leao: perchè per un dirigente serio che ha giocato a calcio, ha fatto calcio, che ha costruito la Lazio come l'ha costruita e l'ha portata a rendere bene con giocatori presi a prezzi accettabilissimo e che vuole riportare il Milan agli antichi fasti, un atteggiamento così non esiste. Ci può stare lo scazzo di un giocatore che si arrabbia un attimo perché in quel momento ci tiene molto: il problema è la conduzione generale nel tempo di un giocatore che avrebbe avuto tutte le potenzialità. Ha 27 anni... Se tu sei stato più forte a 21 anni che a 27, sei meno. I gol contano quando nello stesso campionato la differenza si vede con o senza Leao, quando lui c'è. Senza di lui il Milan fa più gol ed è più solido: 21 gol segnati, 8 vittorie e 3 subiti"