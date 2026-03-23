Ecco perché Chiesa ha rifiutato la convocazione in Nazionale

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(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Chiesa a livello fisico aveva dei problemi e abbiamo deciso che era inutile che rimanesse. Lo abbiamo deciso insieme, sia io che lui". Così il ct della nazionale, Gennaro Gattuso, sull'attaccante del Liverpool che ha lasciato il ritiro degli azzurri in vista della gara dei playoff mondiali giovedì contro l'Irlanda del nord. (ANSA).