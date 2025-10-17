MN - Domani la conferenza stampa di Allegri alla viglia di Milan-Fiorentina: info e orari

MN - Domani la conferenza stampa di Allegri alla viglia di Milan-Fiorentina: info e orariMilanNews.it
Oggi alle 10:10News
di Lorenzo De Angelis

Domani è giorno di vigilia in casa Milan, che domenica sera ospiterà a San Siro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli in occasione della settimana giornata del campionato di Serie A Enilive.

E proprio domani il mister rossonero Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello alle ore 12.00. L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera: potrete seguire il live testuale su MilanNews.it come di consueto.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Stadio: Stadio San Siro, Milano
Data: 19 ottobre 2025
Ore: ore 20:45
TV: Dazn, Zona Dazn, Timvision
Web: MilanNews.it