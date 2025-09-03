MN - Domani Nkunku e Odogu in conferenza stampa: a che ora e dove vederla

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di domani nella Sala Stampa di Casa Milan, si terranno le conferenza stampa di presentazione di Cristopher Nkunku e David Odogu, l'ottavo e il decimo acquisto della campagna estiva rossonera di calciomercato. I due calciatori ieri, per la prima volta, hanno calcato i campi di allenamento e hanno potuto conoscere il nuovo tecnico Massimiliano Allegri e alcuni dei compagni di squadra.

La conferenza stampa è fissata alle ore 15.30 e sarà possibile seguirla in diretta su Milan Tv oltre che con il consueto live testuale proposto dalla nostra redazione di MilanNews.it. Non ci sarà invece il nono colpo di mercato, Adrien Rabiot, che è impegnato con la nazionale francese per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026.