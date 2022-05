MN - E. Rossi su Messias: "Ero straconvinto che avrebbe giocato e inciso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il tecnico Ezio Rossi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Messias, giocatore da lui lanciato: "Straconvinto che avrebbe giocato e inciso, lo dissi subito. C’era chi non lo considerava un giocatore da Milan, mi sono esposto perché conosco bene le sue qualità. Poi Pioli lo ha gestito in modo impeccabile alternandolo con Saelemaekers. Un po’ come ha gestito Brahim Diaz con le sue alternative. Se Junior dovesse farcela sentirei un po’ mio questo traguardo”.

Si emoziona nel vederlo giocare con la maglia del Milan?

“Sì e penso sempre a cosa sarebbe accaduto se quella sera di sette anni fa non l’avessi visto nel torneo amatoriale Uisp e portato con me al Casale (in Eccellenza, ndr). Magari la storia non sarebbe stata la stessa, la vita è un domino”.