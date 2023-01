MN - È successo qualcosa nello spogliatoio del Milan? Passerini risponde

MilanNews.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

È successo qualcosa nello spogliatoio del Milan?

"Non mi risultano sconti veri e risse nello spogliatoio. Il gruppo è in enorme difficoltà, ma che non delle fratture vere interne. I risultati non aiutano l'armonia del gruppo ed è inevitabile che influenzino anche la concorrenza e le antipatie che poi esistono in ogni gruppo di lavoro e in ogni ufficio... Il Milan è più simile ad una accademia che ad un'osteria; è un gruppo di ragazzi giovani che non ha mai avuto crisi del genere. Sicuramente un Ibrahimovic più dentro alla situazione farebbe comodo".