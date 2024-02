MN - Eletu convocato per Milan-Napoli, ha scelto la maglia numero 81

Per Milan-Napoli di domani sera mister Pioli, complice anche l'assenza di Tijjani Reijnders per squalifica, convoca un altro ragazzo della Primavera, che con la squadra di Abate sta facendo decisamente bene. Si tratta di Victor Eletu, centrocampista classe 2005 che in stagione ha collezionato 16 presenze in Primavera 1, condite da 3 gol e 4 assist.

Il mediano, apprende la redazione di MilanNews.it, ha scelto la maglia numero 81. Per lui, al Milan dall'estate 2022, si tratta della prima convocazione tra i professionisti. Ovviamente non sarà titolare e potrebbe vedere il campo solo nel caso in cui le condizioni della partita si mettessero in un modo decisamente favorevole, ma dopo Simic, Bartesaghi, Zeroli, Chaka e Camarda il centrocampista Eletu può essere l'ennesimo prodotto del Settore Giovanile a trovare l'esordio con la Prima Squadra.

di Pietro Mazzara.