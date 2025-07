MN - Estupinan è appena atterrato all'aeroporto di Milano Linate

Il nuovo acquisto del Milan, in attesa di ufficializzazione, è appena atterrato all'aeroporto di Milano Linate: Pervis Estupinan sosterrà tra poco le visite mediche.

SOSTITUTO DI THEO

Il sostituto di Theo, che il Milan ha individuato in Pervis Estupinan, difficilmente potrà raggiungere quei picchi. Ma non per questo non può essere un giocatore comunque forte ed utile alla causa. Ma è importante sottolineare che il Theo 2021 e 2022 è stato uno di quei giocatori che avrebbe potuto fare la storia del calcio. Estupinan intanto ha la sua di storia, ed è particolare. In tanti avranno visto il terzino giocare alla grande con il Brighton di De Zerbi. L'allenatore italiano ha avuto sempre e solo belle parole per l'ecuadoregno, visto che qualche anno fa diceva: "Devo ammettere che Pervis è uno dei giocatori più importanti per noi perché ha iniziato da terzino sinistro, ma lo si può trovare anche in posizione di attaccante. È molto intelligente, credo sia uno dei nostri segreti. È migliorato nel primo controllo e nel passaggio, ma lo sto spingendo sempre oltre. Se diventa pulito nel primo controllo e nei passaggi, penso che possa diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo". Investitura molto importante, soprattutto per quello che è riuscito a fare il tecnico foggiano al Brighton: Estupinan era una delle sue armi migliori.