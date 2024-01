MN - Fischi assordanti a fine partita, la Curva Sud: "Fischiate, fischiate!"

Il Milan perde 2-1 in casa contro l'Atalanta e il pubblico di San Siro, giustamente non gradisce: dalla Curva Sud piovono fischi assordanti nei confronti della squadra di Stefano Pioli. Nonostante l'assedio finale, il Milan è apparso lento e a tratti stanco, con poche idee e con polemiche per un presunto tocco di mano nel finale di partita da parte di Holm.

La Curva ha "respinto" il tentativo della squadra di andare, come di consueto, sotto al settore. I rossoneri sono stati ricacciati via dai fischi assordanti.