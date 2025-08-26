L'apertura di Tuttosport: "Saelemaekers per Vlahovic. La Juve ci prova, il Milan riflette"

L'apertura di Tuttosport: "Saelemaekers per Vlahovic. La Juve ci prova, il Milan riflette"
di Francesco Finulli

Negli scorsi giorni la redazione di MilanNews.it aveva riportato di un interesse della Juventus per Alexis Saelemaekers. Questo gradimento è stato confermato nelle ultime ore e in particolare da Tuttosport che questa mattina fa il nome dell'esterno belga in prima pagina e cerca di metterlo accanto all'operazione Dusan Vlahovic che il Milan, ma soprattutto Massimiliano Allegri, vorrebbe portare a Milanello epr rinforzare l'attacco.

L'apertura del Tuttosport recita dunque così: "Saelemaekers per Vlahovic. La Juve ci prova, il Milan riflette. Vertice di mercato alla Continassa: priorità all'esterno. Tentativo per il rossonero nell'ambito della trattativa per il serbo". Al suo interno il quotidiano cerca di approfondire la questione: "Il gol cambia poco, Vlahovic aspetta Allegri. Juve: Saelemaekers". Nel sottotitolo: "Vlahovic ha ritrovato il feeling con l'ambiente ma resta in uscita: Max lo invoca al Milan, da lui Comolli ora vorrebbe l'esterno belga". Al momento una situazione complicata per costi e anche per volontà dello stesso tecnico Allegri, a cui Saelemaekers piace molto.