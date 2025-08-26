L'apertura di Tuttosport: "Saelemaekers per Vlahovic. La Juve ci prova, il Milan riflette"
Negli scorsi giorni la redazione di MilanNews.it aveva riportato di un interesse della Juventus per Alexis Saelemaekers. Questo gradimento è stato confermato nelle ultime ore e in particolare da Tuttosport che questa mattina fa il nome dell'esterno belga in prima pagina e cerca di metterlo accanto all'operazione Dusan Vlahovic che il Milan, ma soprattutto Massimiliano Allegri, vorrebbe portare a Milanello epr rinforzare l'attacco.
L'apertura del Tuttosport recita dunque così: "Saelemaekers per Vlahovic. La Juve ci prova, il Milan riflette. Vertice di mercato alla Continassa: priorità all'esterno. Tentativo per il rossonero nell'ambito della trattativa per il serbo". Al suo interno il quotidiano cerca di approfondire la questione: "Il gol cambia poco, Vlahovic aspetta Allegri. Juve: Saelemaekers". Nel sottotitolo: "Vlahovic ha ritrovato il feeling con l'ambiente ma resta in uscita: Max lo invoca al Milan, da lui Comolli ora vorrebbe l'esterno belga". Al momento una situazione complicata per costi e anche per volontà dello stesso tecnico Allegri, a cui Saelemaekers piace molto.
