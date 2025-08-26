Vlahovic offerto al Newcastle per 30 milioni: Magpies non interessati al momento

Il calciomercato è fatto di occasioni ma anche di intrecci, che spesso travalicano i confini. In questo caso, nelle ultime ore, si sono unite due delle telenovelas di mercato più seguite dell'estate. Una che riguarda Alexander Isak, attaccante svedese del Newcastle United che da settimane ormai forza la mano per trasferirsi al Liverpool; l'altra che è inerente a Dusan Vlahovic, centravanti serbo in scadenza con la Juventus che però non ha ancora trovato sistemazione per via del suo ingaggio.

Secondo quanto scrive il collega britannico Ben Jacobs, con l'affare Isak che potrebbe arrivare al traguardo, il Newcastle è alla ricerca di un sostituto e alla società inglese sarebbe stato proposto anche Dusan Vlahovic. La Juventus, dal canto suo, chiede 30 milioni di euro, forse una valutazione un po' eccessiva considerando la situazione contrattuale del calciatore. Ad ogni modo i Magpies al momento non sarebbero interessati al numero 9 bianconero e non è nemmeno certo che lo stesso giocatore gradisca Newcastle come destinazione. Gli obiettivi principali degli inglesi rimangono Yoane Wissa del Brentford e Strand-Larsen del Wolverhampton.