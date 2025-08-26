Brachino: "Allegri vorrebbe giocatori fatti e finiti: Kim in difesa e Vlahovic davanti"

vedi letture

Dopo una sola giornata di campionato, a seguito della sconfitta rimediata in casa contro la neopromossa Cremonese, il Milan è già nell'occhio del ciclone. Lo è ancora di più la società e la dirigenza che ha ancora la possibilità di intervenire con colpi sul mercato che possano innalzare il livello della rosa che, anche numericamente, sembra essersi indebolita. Ne ha parlato Claudio Brachino ospite di Sportitalia.

Le parole di Brachino: "Il Milan non ha risolto i suoi problemi di governance. A me risulta che ci sia ancora un pasticcio su chi prenda le decisioni. Sono stati fatti i complimenti per questa coppia, un direttore esperto e un allenatore che può piacere o meno ma esperto e bravo, ma poi non si capisce bene se l'ultima parola la dice Furlani, se poi le operazioni le fa l'algoritmo americano... A me risulta che tutto sommato Allegri vorrebbe dell'altro, vorrebbe dei giocatori fatti e finiti: voleva Kim in difesa, non Estupinan o De Winter. Questa è la mentalità di Allegri, vorrebbe Vlahovic davanti"