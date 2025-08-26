L'ultima settimana di mercato: arriva Harder, occhi su Fabbian, Jimenez in uscita

L'ultima settimana di calciomercato è in corso e il Milan potrebbe essere ancora protagonista dopo aver ufficializzato già sette acquisti complessivi. Nella giornata di ieri diverse situazioni, in entrata e in uscita, si sono verificate per il club rossonero, alimentando le voci di possibili nuovi innesti e al contempo nuove partenze. Tra la nuova punta, un ulteriore cambio a centrocampo e l'addio di un laterale, le ultime giornate di trattative a Casa Milan rischiano di essere roventi.

Harder in arrivo

Oggi il Corriere dello Sport cerca di analizzare situazione per situazione. Non si può non partire dal centravanti che sta arrivando in città. Nelle prossime ore è atteso il danese classe 2005 Conrad Harder che il Milan pagherà 24 milioni più 3 di bonus per strapparlo dalle grinfie dello Sporting Lisbona che solo un anno fa lo pagò circa 19. Un colpo che fa già molto discutere per le tempistiche, per la caratura e per l'investimento economico. Ieri, dopo il summit mattutino in sede tra dirigenza e Allegri, il ds Tare ha dato l'accelerata finale chiudendo l'accordo con il club portoghese ma soprattutto lavorando con l'agente del giocatore che era conteso dal Rennes a cui aveva dato la sua parola. Per lui cinque anni di contratto e un posto all'interno della squadra da meritarsi. Prima di concretizzare l'affare il Diavolo ha provato un altro tentativo per Hojlund, rispedito al mittente.

Fabbian per Musah

Un'altra situazione di mercato che è stata alimentata ieri è relativa a Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna che il Milan cerca per aumentare la qualità nel reparto mezzali. Non sarebbe un arrivo a tabula rasa ma l'operazione entrerà nel vivo solamente nel momento in cui Yunus Musah dovesse essere ceduto. Sul centrocampista americano c'è il forte pressing dell'Atalanta che sta cedendo Brescianini al Napoli. Al momento l'offerta è di 25 milioni più bonus, la quale potrebbe ancora non essere sufficiente al cospetto di un Milan che ne chiede 30. Anche Alex Jimenez, forse un po' a sorpresa, risulta sulla lista dei partenti. Al momento lo spagnolo classe 2005 sta soffrendo un po' l'indecisione tattica e anche con Allegri non sembra essere sbocciato un grande feeling: inoltre è arrivata la chiamata di Cesc Fabregas al Como, colonia spagnola. Il Milan pensa a un prestito con diritto di riscatto ma non è un'operazione complicata considerando che c'entra anche il Real Madrid. Occhio, nei giorni finali, anche a Samuel Chukwueze su cui c'è un interesse reale del Fulham ma che, a oggi, è anche l'unica alternativa offensiva disponibile in panchina.