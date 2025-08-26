Harder e Fabbian per Max: ma Allegri sogna ancora Vlahovic e Rabiot

Il mercato del Milan è tutt'altro che finito. A inizio estate Furlani parlò e disse che non c'era bisogno di una rivoluzione: oggi, a meno di una settimana dalla chiusura dei battenti, il Diavolo ha ceduto tantissimo e ha acquistato già sette giocatori, con l'ottavo in arrivo. E potrebbe non essere finita qui perché in canna c'è anche un ulteriore avvicendamento in mezzo al campo, oltre che la speranza (più da parte dei tifosi) di prendere un centrale difensivo di livello.

Harder e Fabbian

I nomi caldi di questo finale di mercato sono due: Conrad Harder e Giovanni Fabbian. Per il primo, centravanti danese dello Sporting Lisbona, il Milan ha chiuso l'affare che, però, formalmente sarà definito solamente quando il club portoghese avrà trovato il sostituto. Il classe 2005 arriverà, come ricorda questa mattina Tuttosport, per 24 milioni più 3 di bonus e firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione. Investimento importante per un calciatore così giovane e non titolare nella sua squadra di provenienza. Il club rossonero potrebbe muoversi anche a centrocampo: l'idea, se dovesse partire Musah cercato dall'Atalanta, è inserire in rosa una mezzala tecnica. Il nome forte oggi è quello di Giovanni Fabbian per il quale da via Aldo Rossi sono disposti a offrire al Bologna 15 milioni. Tutto però è correlato alla situazione del centrocampista americano come pure a quella del passaggio di Brescianini al Napoli, ancora da definire.

I sogni di Allegri

Con un Harder che arriverà e un Fabbian messo nel mirino, Tuttosport ricorda che i sogni di Massimiliano Allegri in questi due ruoli sono altri, due suoi ex calciatori attualmente in rotta con i propri club. Uno è Dusan Vlahovic con cui lo stesso tecnico livornese ha mantenuto i contatti: il contratto in scadenza permetterebbe di prenderlo a prezzo di saldo, circa 15 milioni, il problema riguarda lo stipendio da 12 milioni e la non volontà del serbo (a oggi) di abbassare di molto le pretese. A centrocampo, invece, Allegri spera sempre in Adrien Rabiot, a oggi fuori squadra nel Marsiglia di De Zerbi per una lite: anche qui l'ingaggio potrebbe costituire un problema, considerando i paletti imposti dalla gestione Furlani.