MN - Galluzzo: "Sono contentissimo per Florenzi, non ci sono dubbi su di lui: Pioli lo sa"

Per commentare il momento del Milan e di Alessandro Florenzi, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Giuseppe Galluzzo, ex calciatore rossonero (tra il 1979 e il 1981), nonchè vice-allenatore dell'attuale terzino destro milanista ai tempi del Crotone (stagione 2011-2012). Ecco le sue parole:

Hai avuto un giovanissimo Florenzi al Crotone: una peculiarità che ne contraddistingue la seconda giovinezza che sta vivendo in rossonero?

“Sono contentissimo per Alessandro. Io non avrei mai avuto dubbi su di lui, una volta che è approdato al Milan. Anche Pioli lo sa bene. Non a caso, lo fa giocare”.