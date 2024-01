MN - Gaudenzi su Milan-Cagliari: "I sardi molto migliorati ultimamente: Ranieri un grandissimo tecnico"

vedi letture

Il Milan è pronto a scendere in campo nel nuovo anno. Il primo impegno del 2024 sarà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari in programma questa sera alle 21 a San Siro. I rossoneri possono fare bene nella competizione dopo il flop della passata stagione e l'eliminazione di Inter e Napoli. Una vittoria darebbe anche continuità. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluca Gaudenzi, doppio ex della sfida.

Le sue parole sulla sfida di questa sera: "Il Cagliari è migliorato ultimamente. Sarà sicuramente diverso da quello che ha affrontato il Milan a inizio stagione.Ranieri è un grandissimo tecnico e ha la squadra che lo segue. Il favore del pronostico, per la superiorità dell’organico, è dalla parte del Milan, però il Cagliari ha notevole qualità davanti e i rossoneri sono contati dietro. Come ho detto prima, non sarà semplice per la squadra di Pioli"