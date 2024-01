MN - Genta non ha dubbi: "Pioli non verrà confermato a fine stagione. Sul sostituto..."

Stefano Pioli verrà confermato sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione? Ai microfoni di Milannws.it, Carlo Genta, conduttore di Radio 24, ha risposto così a questa domanda: "Penso proprio di no. In tal senso, si può effettuare un paragone con la Roma. I giallorossi hanno cambiato a stagione in corsa, in modo non usuale, pur con proprietà americana, abituata a stilare una linea soltanto a bocce ferme. I rossoneri, verosimilmente, al termine dell’annata".

Verso quale profilo di allenatore potrebbero orientarsi?

“Il nome certo non si può sapere. Sarebbe interessante il metodo. Non so se sarà telematico-algoritmico o differente. Fatto sta che la mia sensazione è che cambino”.