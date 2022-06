MN - Grandesso: "Botman ha grandissimi margini di crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto in esclusiva dai nostri microfoni, Alessandro Grandesso, corrispondente in Francia de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il profilo di Sven Botman, obiettivo numero del Milan per la difesa: "Ha grandissimi margini di crescita. Talvolta è stato un po' incostante come rendimento ma nell’ultimo periodo è cresciuto tantissimo confermando le premesse già maturate nel passato. Credo che possa andare più che bene per la Serie A".