MN - Grimshaw: "L'obiettivo è vincere un trofeo. Per me il Milan è il club migliore del mondo"

Media Day per il Milan Femminile oggi al Centro Sportivo Vismara: allenamento a porte aperte per le ragazze di Suzanne Bakker che il weekend del 4 ottobre inizieranno il campionato. La centrocampista rossonera Christy Grimshaw, capitano dela formazione milanista, è intervenuta ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it.

Inizio di stagione con Roma e Juventus: com'è cambiata la preparazione? Cosa volete migliorare?

"Questa preparazione abbiamo giocato già delle partite bellissime, ogni weekend. C'era poi la Women's Cup: tutte queste partite ci sono servite per imparare e migliorare. Siamo state sfortunate nonostante le prestazioni perché abbiamo avuto tanti infortuni, 9 o 10 giocatrici: non è una scusa ma quando mancano tante è difficile lavorare come vorresti. Ma queste partite ci sono servite. Ora ci stiamo allenando molto meglio e io sono sicura che faremo una grande stagione: siamo migliorate in tutte le cose in cui dovevamo"

MN - Da capitano, sono arrivate tante calciatrici nuove: sei contenta del gruppo? Cosa vuoi dare con la tua esperienza?

"Quando arrivano tante ragazze nuove è sempre difficile trovare il modo giusto per comunicare e parlare: però tutte le ragazze sono bravissime. Anche la Coach ne conosceva una o due prima che arrivassero. Sempre difficile all'inizio ma appena ci si allena insieme diventa tutto migliore: nel calcio si parla con il pallone in campo. Abbiamo gli stessi obiettivi: vincere e lavorare bene insieme"

Cos'è per te il Milan e il milanismo?

"Sono qua da 5 anni e sono una che lotta, metto tantissimo per la maglia. Per me quanto indossi la maglia è la cosa più importante, quindi vorrei tantissimo far capire alle nuove ragazze come ci si sente quando si mettono la divisa del Milan. Ci deve essere passione e determinazione che sono importantissime quando si gioca in un grande club così. Per me sono nel club migliore del mondo, vorrei provare a trasmettere tutte queste cose a loro"

Qual è l'obiettivo della stagione?

"Abbiamo un obiettivo già da cinque anni ed è quello di vincere un trofeo. Quest'anno lavorermo per ottenere questo obiettivo e anche quello di arrivare nelle prime tre squadre così possiamo giocare in Champions League. Questo è il livello a cui dovrebbe arrivare questo club".