MN - I tifosi del Lecce rovinano il minuto di silenzio per Commisso con un coro contro la Lega
Durante il minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella giornata di ieri all'età di 76 anni, i tifosi del Lecce hanno intonato un coro contro la Lega, con il pubblico di San Siro che ha cercato in qualche modo di mascherarlo con dei forti applausi.
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2025/26.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana Y., Loftus-Cheek, Modrić; Füllkrug, Nkunku. All. Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Stulić, Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Maleh, Marchwinski, Morente, Ngom, Sala; Banda, N'Dri. All. Di Francesco.
Arbitro: Zufferli di Udine.
