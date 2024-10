MN - Ibra assente alla vigilia dell'Udinese. In settimana sempre assente a Milanello

Siamo alla vigilia della sfida tra Milan-Udinese che si giocherà domani pomeriggio alle 18 e sancirà la ripresa del campionato per i rossoneri dopo la sosta per le Nazionali. Oggi la squadra si è allenata in mattinata a partire dalle ore 11 ma si è registrata nuovamente l'assenza di Zlatan Ibrahimovic al centro sportivo di Milanello. Il senior advisor rossonero non si è visto per tutta la settimana, nonostante si pensasse che avrebbe incontrato e parlato con la squadra prima che le ostilità ricominciassero.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: Sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Stadio San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello