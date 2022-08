MN - Ielpo su Milan-Bologna: "I rossoneri non si adagino da Campioni d'Italia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Milan-Bologna: “Il Milan viene accolto dalle avversarie come la squadra campione d’Italia ma non deve adagiarsi lei stessa come tale. Deve vincerla con rabbia, aggressività, sfruttando l’uno contro uno. Tutte armi che le hanno permesso di vincere lo Scudetto”.