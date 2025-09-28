MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Napoli

MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-NapoliMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:48News
di Francesco Finulli

È arrivato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Napoli, sfida valida per la quinta giornata di Serie A Enilive: sono 73.754 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro i salentini. 

LE FORMAZIONI
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All.: Allegri. 

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Campos, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All.: Conte. 

Arbitro: Chiffi di Padova