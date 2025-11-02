MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Roma
È arrivato il dato degli spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Roma, sfida valida per la decima giornata di Serie A Enilive: sono 75.048 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro la squadra giallorossa.
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.
