MN - Il pullman del Milan è arrivato a San Siro per la sfida contro il Cagliari

MN - Il pullman del Milan è arrivato a San Siro per la sfida contro il Cagliari
Oggi alle 19:21News
di Niccolò Crespi
fonte Antonello Gioia
Come riportato in esclusiva da MilanNews.it, il pullman del Milan è da poco arrivato a San Siro per la sfida contro il Cagliari

Il pullman del Milan è appena arrivato a San Siro per la gara in programma stasera alle 20.45 contro il Cagliari.

Come riportato dal nostro inviato, in esclusiva per MilanNews.it, tanto entusiasmo tra i tifosi rossoneri, ansiosi nel vedere il Milan questa sera in campo a caccia di una vittoria che permetterebbe il tanto e inseguito ritorno in Champions League nella prossima stagione.