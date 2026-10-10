News MN - Le immagini del nuovo murales di Franco Baresi fuori Casa Milan

Le immagini del nuovo murales fuori Casa Milan dedicato a Franco Baresi

Nel corso di questa sosta per le Nazionali il noto murales di Franco Baresi che campeggiava all'esterno di Casa Milan è stato vandalizzato. Un'azione che ha scatenato l'indignazione del popolo rossonero ma anche dell'artista, Luca Rosada, conosciuto come Lucas Street Art, che a qualche settimana dal brutto episodio ha deciso di rispondere a quel gesto dedicando un nuovo murale all'eterno capitano.

Questa volta, però, le cose sono state fatte ancora più in grande. Come si può notare dalle foto di MilanNews.it, Baresi è stato questa volta rappresentato festante, con la solita maglia rossonera indosso che ha caratterizzato la sua carriera. Alta tre metri, affianco alla figura del capitano sono state aggiunte le seguenti scritte: "6 rispetto, 6 umiltà, 6 fedeltà, sei coraggio, 6 sacrificio, 6 eleganza".