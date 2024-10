MN - Interrotta l'assemblea di Lega, ripreso il CdA d'emergenza per decidere su Bologna-Milan

Dopo una prima convocazione che non ha portato (ancora) ad una decisione finale, è stato ripreso il CdA d'emergenza in Lega, interrompendo l'assemblea, per arrivare a capire cosa fare con Bologna-Milan: il sindaco della città emiliana ha deciso per l'inagibilità del Dall'Ara, mentre il Bologna fa muro fortemente per non giocarla altrove a porte chiuse (Como ed Empoli le ipotesi).

Ora sta al CdA decidere cosa fare, consapevoli comunque che la prima data utlle per recuperare la partita sarà a 2025 inoltrato, tra marzo ed aprile. A quasi 24 ore della decisione del sindaco di Bologna non c'è ancora una decisione ufficiale della Lega Serie A.