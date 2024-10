MN - Jacobelli: "Anche Fonseca sbaglia: non mi spiego la sostituzione di Pulisic a Firenze"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Xavier Jacobelli ci dice la sua sull'inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca:

In Champions la situazione è di zero punti in due partite

"È evidente che il Milan non possa più sbagliare in Europa, l'importante è che si faccia tesoro di quanto accaduto, ripartendo con una grande volontà di rilancio perché i giocatori di valore ci sono eccome e il tecnico è molto bravo ma quando tu cambi la guida tecnica è evidente che serva tempo per trovare una perfetta sintonia".

Lei quindi solleva Fonseca dalle responsabilità?

"È innegabile che anche Fonseca abbia sbagliato. Non ho capito ad esempio, limitandoci alla partita di Firenze, la sostituzione di Pulisic che è il più in forma del Milan".