MN - La Curva Sud intona a inizio partita: "Ridateci i nostri striscioni"

Nei primissimi minuti di Milan-Lazio la Curva Sud Milano ha intonato il coro "Ridateci i nostri striscioni", in segno di protesta per il fatto che sia stato interdetto lo striscione "Sodalizio Rossonero" . Oltre a questo, anche "Axum" non è stato autorizzato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-LAZIO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri