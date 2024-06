MN - La pagella di Luka Jovic: "Un fuorigioco di pochi millimetri gli impedisce di lasciare il segno. Nel finale non incide"

La Serbia non riesce a segnare alla Danimarca: lo 0-0 di questa sera sancisce l'uscita di scena della nazionale di Luka Jovic da Euro 2024. Il rossonero ha disputato tutto il secondo tempo, non riuscendo però a forzare insieme ai suoi compagni la difesa danese, che ha retto e che ha consentito alla nazionale di Simon Kjaer - sempre in panchina - di passare il girone da seconda, dietro all'Inghilterra.

La Pagella di Luka Jovic, 6: "Entra nel secondo tempo e inizialmente deve un po' sacrificarsi, risultando utile seppur un po' grezzo anche in fascia in fase difensiva. Un fuorigioco di pochi millimetri gli impedisce di lasciare un segno importante, costruendo l'azione dell'autogol danese, da lui propiziato e poi annullato. Nel finale, grande confusione in campo e tanti gicoatori offensivi per la Serbia, ma i palloni giocabili sono pochi e il rossonero non incide".