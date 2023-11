MN - Maini: "In Champions il Milan potrebbe sognare in grande"

Interessante estratto dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it fatta a Giampiero Maini, ex Lecce e Milan. L'ex centrocampista si espone così sul percorso europeo del Milan: "Dopo la bella vittoria contro il PSG, squadra mai banale, il Milan ha ritrovato molte certezze, quindi perchè non provare a pensare in grande? Il girone è aperto e le squadre sono tutte lì a pochi punti di distanza. Se i rossoneri dovessero superare questo ostacolo, tutto potrà succedere, ricordiamoci infatti che l'anno scorso sono arrivati in semifinale".