MN - Maini: "Milan, ti serve un difensore pronto e forte"

vedi letture

Questo il breve estratto estrapolato dall'intervista rilasciata in esclusiva sul sito da MilanNews.it a Giampiero Maini: "Al Milan serve un difensore, visti gli ultimi infortuni come quello di Pellegrino. Il profilo ideale per i rossoneri sarebbe un giocatore forte e già pronto per giocare in questo contesto".