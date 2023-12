MN - Mattioli: "Pioli è pratico, incide dove e come può. Nonostante tutto, è terzo in classifica”

La redazione di MilanNews.it raggiunto telefonicamente in esclusiva Mario Mattioli, giornalista e saggista.

Pioli è stato lasciato eccessivamente solo, dal tuo punto di vista?

“Pioli è un allenatore che conosco. È pratico, incide dove e come può. A me non sembra che abbia mai polemizzato su qualche questione in particolare. Ha digerito la situazione così com’era e ha lavorato sodo. Nonostante tutto, è terzo in classifica”.