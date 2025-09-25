MN - Mazzei (Sala Sindaco): "Votando no, si consegnerebbe il destino di una parte della città in mano ai fondi, perché dal giorno dopo noi potremmo solo subire le loro scelte"

Marco Mazzei, consigliere per il partito di Beppe Sala, si espone a favore della delibera durante il Consiglio Comunale sulla cessione di San Siro: "Abbiamo la possibilità come città di mantenere il controllo sull'area. Area, tra l'altro, in cui il verde raddoppierebbe quasi a triplicarsi rispetto al verde attuale. Nella peggiore delle ipotesi saremmo già in una situazione migliore rispetto a quella attuale. Se si dice no sulla delibera, non si potrebbe più decidere. Si consegnerebbe il destino di una parte della città in mano ai fondi, perché dal giorno dopo noi non potremmo fare più niente, subendo le loro scelte, che vorrebbero dire come minimo almeno uno stadio a San Donato, se non due. Oltre al danno, la beffa, soprattutto per il fatto che siano periferiche rispetto al centro di Milano e per la necessità di ulteriori infrastrutture".

LE PAROLE DEL VICE SINDACO SCAVUZZO

Anna Scavuzzo, vice-sindaco di Milano, ha preso la parola durante il Consiglio Comunale sulla questione della vendita di San Siro: "Oggi è una giornata importante. San Siro rappresenta tanto per la nostra città e decidere il suo futuro significa anche affrontare la prospettiva del nostro lavoro quotidiano. Il dinamismo della nostra città ci chiede di trasformare le idee in progetti, senza lasciare indietro nessuno. San Siro non è solo lo stadio e immaginare la trasformazione di quest'area significa rigenerare interi quartieri. Possiamo offrire a Milano un'opportunità. Per ottenere questi risultati, serve avere il coraggio di prendere scelte grandi e lungimiranti. Ciò che scegliamo oggi avrà un impatto significativo nel nostro futuro e della nostra area metropolitana. Non voglio nemmeno pensare ad uno scenario in cui San Siro dovesse evocare solo le emozioni del passato e non qualcosa che sappia di futuro. La proposta della delibera è di ampio respiro. Siamo consapevoli e orgogliosi del valore di questo progetto. Siamo oggi a chiedervi di aprire questa nuova strada per la città di Milano, promettendovi la stessa cura e la stessa scrupolosità".