MN - Milan, Cardinale potrebbe non essere presente a San Siro per il match contro il Napoli: il motivo

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Malgrado il forte interesse di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, di essere presente a Milano per Milan-Napoli, match valido per l'andata dei quarti di Champions League, è possibile che i suoi tanti impegni non gli consentiranno di essere domani sera sugli spalti di San Siro per la sfida tra rossoneri e azzurri.