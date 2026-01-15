MN - Milan, Fullkrug convocato per il Como. Recuperato anche Terracciano

C'è anche Niclas Fullkrug nella lista del convocati di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera in casa del Como. L'ultima rifinitura di questa mattina a Milanello ha dato quindi buone sensazioni all'attaccante tedesco che domenica aveva riportato contro la Fiorentina un'infrazione alla falange del dito di un piede. Il centravanti rossonero, arrivato durante questo mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal West, partirà dalla panchina: la coppia d'attacco titolare sarà infatti quella composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku.

Recuperato anche Pietro Terracciano che aveva saltato domenica la trasferta di Firenze a causa della febbre. In panchina, come alternative a Mike Maignan, ci saranno lui e Lorenzo Torriani.

di Antonio Vitiello

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it