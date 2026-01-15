MN - Milan, Fullkrug convocato per il Como. Recuperato anche Terracciano

MN - Milan, Fullkrug convocato per il Como. Recuperato anche TerraccianoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:39News
di Enrico Ferrazzi

C'è anche Niclas Fullkrug nella lista del convocati di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera in casa del Como. L'ultima rifinitura di questa mattina a Milanello ha dato quindi buone sensazioni all'attaccante tedesco che domenica aveva riportato contro la Fiorentina un'infrazione alla falange del dito di un piede. Il centravanti rossonero, arrivato durante questo mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal West, partirà dalla panchina: la coppia d'attacco titolare sarà infatti quella composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku

Recuperato anche Pietro Terracciano che aveva saltato domenica la trasferta di Firenze a causa della febbre. In panchina, come alternative a Mike Maignan, ci saranno lui e Lorenzo Torriani.

di Antonio Vitiello

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida 
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa 
IV Uomo: Pairetto 
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo 

DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it