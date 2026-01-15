MN - Milan, Fullkrug convocato per il Como. Recuperato anche Terracciano
C'è anche Niclas Fullkrug nella lista del convocati di Massimiliano Allegri per la gara di questa sera in casa del Como. L'ultima rifinitura di questa mattina a Milanello ha dato quindi buone sensazioni all'attaccante tedesco che domenica aveva riportato contro la Fiorentina un'infrazione alla falange del dito di un piede. Il centravanti rossonero, arrivato durante questo mercato invernale in prestito con diritto di riscatto dal West, partirà dalla panchina: la coppia d'attacco titolare sarà infatti quella composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku.
Recuperato anche Pietro Terracciano che aveva saltato domenica la trasferta di Firenze a causa della febbre. In panchina, come alternative a Mike Maignan, ci saranno lui e Lorenzo Torriani.
di Antonio Vitiello
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa
IV Uomo: Pairetto
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan