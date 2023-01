MN - Milan, i convocati per la Lazio: torna Krunic, assente Bakayoko

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa la squadra che nel pomeriggio di oggi ha viaggiato alla volta di Roma, dove domani sera affronterà la Lazio di Maurizio Sarri.

Tatarusanu, Vasquez, Mirante; Tomori, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Calabria, Dest; Pobega, Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Adli; Messias, Saelemaekers, Origi, Giroud, De Ketelaere, Diaz, Leao, Rebic.

Da segnalare il ritorno in squadra di Rade Krunic, completamente recuperato dopo il problema muscolare. Assenti Theo, rimasto a Milanello in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare, e Bakayoko, al centro di una trattativa di mercato: Milan e Chelsea lo libererebbero a zero, l'Adana Demispor prova a convincere il francese in queste ore.