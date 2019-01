MN - Milan, il programma di oggi dei rossoneri: allenamento alle 18 locali, in serata evento Diesel

Questo il programma di oggi del Milan a Gedda: questa mattina, i giocatori rossoneri sono rimasti in hotel, mentre alle 18 locali (le 16 in Italia) è in programma l'allenamento della squadra di Gattuso presso l’Itthiad Sports Center. In serata, alle 21, è invece in programma un evento Diesel nel quale è prevista la presenza di alcuni calciatori milanisti.